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Индия приостановила все туристические визы из-за коронавируса

12 марта, 09:36

Денис Беспалов

Все прибывающие путешественники будут помещены на карантин

В то время как США ввели запрет на въезд иностранцев из Европы Индия в связи с распространением коронавируса с 13 марта приостанавливает действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля, сообщает издание The Hindu.

"Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12:00", – пишет издание.

Всем, кто планировал в ближайший месяц поездку в Индию, рекомендуется обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение страны.

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"Все прибывающие путешественники, включая граждан Индии, прибывающих или посетивших Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней", - говорится в постановлении правительства Индии.

Министерство здравоохранения страны советует прибывающим путешественникам, в том числе гражданам Индии, избегать не слишком важных поездок, так как по прибытии в Индию они могут быть помещены на карантин минимум на 14 дней. Оно также призвало граждан Индии избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

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Движение через сухопутные границы страны также будет ограничено. Проезд будет возможен только через несколько контрольно-пропускных пунктов с надежными средствами досмотра.

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

В Украине пока официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, но власти страны приняли решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Индия визы коронавирус

Источник: Интерфакс

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