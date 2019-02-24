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В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали более 100 человек

Сегодня, 00:25

Жертвами являются в основном работники чайных плантаций

Фото: Getty Images
В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали более 100 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f59/a84/5c5f59a849326.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f59/a84/5c5f59a849326.jpg Другие страны Жертвами являются в основном работники чайных плантаций

В Индии уже больше 100 человек погибли в результате употребления некачественного алкоголя. Об этом сообщает The Quint .

"По меньшей мере 131 человек погиб после употребления некачественного алкоголя в штате Ассам", – говорится в сообщении.

Число погибших может возрасти в районах Джорхат и Голагат. 

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Правительство ранее дало разрешение на эту жидкость, поскольку она использовалась для кормления коров, но люди со временем стали использовать ее для производства незаконного спиртного.

Ранее сообщалось о 89 погибших.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Кроме того, в Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее потерпевших крушение на юго-западе страны. Как уточняет NDTV, в результате случившегося пострадали не два, а три члена экипажей - командир эскадрильи Тиджишвар Сингх, а также винг-командеры Виджай Шелке и Сахил Ганди. Хотя все они успешно катапультировались, позже последний скончался от полученных травм.

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Тег Индия, отравление, жертвы, алкоголь, суррогат

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