В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали более 100 человек
Жертвами являются в основном работники чайных плантаций
В Индии уже больше 100 человек погибли в результате употребления некачественного алкоголя. Об этом сообщает The Quint .
"По меньшей мере 131 человек погиб после употребления некачественного алкоголя в штате Ассам", – говорится в сообщении.
Число погибших может возрасти в районах Джорхат и Голагат.
Правительство ранее дало разрешение на эту жидкость, поскольку она использовалась для кормления коров, но люди со временем стали использовать ее для производства незаконного спиртного.
Ранее сообщалось о 89 погибших.
В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.
Кроме того, в Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее потерпевших крушение на юго-западе страны. Как уточняет NDTV, в результате случившегося пострадали не два, а три члена экипажей - командир эскадрильи Тиджишвар Сингх, а также винг-командеры Виджай Шелке и Сахил Ганди. Хотя все они успешно катапультировались, позже последний скончался от полученных травм.
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