В Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет

В индонезийской провинции Джамби небо окрасилось в кроваво-красный цвет, а роликами, напоминающими сцены из апокалиптического фильма, пользователи сети делятся в социальных сетях.

Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и дерет в горле. Эксперты говорят, что явление, когда небо кажется красным, называется релейным рассеиванием: его создают отдельные типы микрочастиц, которые есть в воздухе во время задымления.

В целом, в трех индонезийских провинциях с помощью спутниковых снимков метеорологи насчитали почти тысячу пожаров.

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Стоит напомнить, что на борьбу с одними из самых масштабных лесных пожаров за последние годы, которые вспыхнули в середине сентября, направили более 14 тысяч человек, десятки самолетов военно-транспортной авиации и беспилотные летальные аппараты – они сбрасывают воду на территорию индонезийских островов Калимантан и Суматра.

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Президент республики Джоко Видодо накануне побывал в провинции Риау, наиболее пострадавшей от возгораний, где провел специальное совещание.

Видео: Reuters

В частности, он распорядился дополнительно направить около 5,6 тысячи спасателей и военнослужащих. Таким образом, общее число задействованных в тушении пожаров, превысило 14 тысяч. Главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто сообщил президенту, что участники операции оперативно не в состоянии получать информацию об очагах возгораний, поскольку данные со спутников поступают только раз в шесть часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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