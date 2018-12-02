В Индонезии оползень унес жизни семи студентов

Сегодня, 19:19

Еще семерых пострадавшых доставили в местные больницы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В результате схождения оползня на западе Индонезии семь человек погибли, еще семь получили травмы. Инцидент произошел в провинции Северная Суматра, сообщает агентство Xinhua News Agency со ссылкой на местную службу спасения.

Согласно его информации, все 14 человек являются студентами. Они остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро накануне трагедии.

Пострадавших доставили в местные больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Медики работают над идентификацией жертв.

Напомним, недавно в бразильском штате Рио-де-Жанейро сошел оползень, в результате чего погибли 14 человек. Среди жертв были трое детей и две пожилые женщины. Из-под обломков спасателям удалось достать 11 пострадавших. Еще минимум четверо числятся пропавшими без вести. Также в результате происшествия было повреждено 9 домов.

Ранее из-за ливневых дождей на Филиппинах сошел оползень, в результате чего погибли более 20 человек.

А в Италии жертвами оползня стали четыре человека. Жертвы получили травмы несовместимые с жизнью, поэтому медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали их смерть.
Индонезия, студенты, жертвы, оползень, пострадавшие
Источник:

ТАСС

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