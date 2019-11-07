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В Иордании неизвестный устроил резню в туристическом центре: видео

7 ноября, 19:02

Пострадали восемь человек – четверо туристов и четверо местных

В Иордании мужчина устроил резню в популярном среди иностранцев городе Джераш. Отдыхающие как раз осматривали руины античного города, и вдруг на них набросился неизвестный с ножом. Пострадали восемь человек: это трое путешественников из Мексики, одна швейцарка и четверо местных – гид, двое охранников и водитель. Два человека в тяжелом состоянии, их вертолетом доставили в больницу Аммана. 22-хлетнего мясника, которым оказался местный житель, задержала полиция. Мотивы нападения неизвестны.

Это не первый случай резни в местах скопления туристов. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как мужчина устроил резню в столичном хостеле из-за переставленной мебели. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота.

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Ранее в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина: двое иностранцев пырнули ножом охранника. Они не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

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Иордания туристы резня нападения

Источник: Сегодня

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