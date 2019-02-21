В Ираке вскрыли "рекордную" схему финансирования ИГИЛ

Вскрытая сеть была крайне разветвленной, а ее члены находились в различных странах и проводили деньги множеством способов

Фото: AFP

В Ираке вскрыли "рекордную" схему финансирования ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea9/fab/5c6ea9fab0331.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea9/fab/5c6ea9fab0331.jpg 2019-02-21T15:41:00+02:00 Другие страны Вскрытая сеть была крайне разветвленной, а ее члены находились в различных странах и проводили деньги множеством способов

Правоохранительные службы Ирака раскрыли международную сеть финансирования террористической организации "Исламское государство", которая стала самой крупной в истории страны.

Как сообщают в Национальной разведывательной службе, вскрытая сеть была крайне разветвленной, а ее члены находились в различных странах.

Они переводили деньги через разные фирмы и магазины множеством способов, чтобы скрывали движение средств, создавая путаницу, при помощи чего их было практически невозможно отследить.

Какие-либо другие подробности, как, например, сколько человек входило в данную схему или в каких странах они находились, не уточняется.

Напомним, прошлой осенью в ФСБ сообщили, что с 2014 года упали доходы ИГИЛ в 10 раз, что заставляет террористов переходить на более дешевые способы работы.

Кроме того, как утверждают в МИД РФ, "бюджет" группировки в 2017 году составил 400 млн долларов. Они пополняют его за счет поступлений из-за рубежа, и доходов от различных видов преступной деятельности, в том числе торговли оружием, наркотиками и людьми.

Мы также писали о докладе ООН, согласно которому в Ираке и Сирии все еще остаются 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

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