В Иране брат президента сел на пять лет за коррупцию

Второе дело, по которому Хосейн Ферейдун проходит обвиняемым, в суд пока не передали

Хасан Рухани / Фото: AFP

Признанному виновным в коррупции брату президента Ирана Хосейну Ферейдуну уточнили приговор.

По данным местных СМИ, после состоявшегося 1 октября закрытого заседании представитель суда Голямхосейн Эсмаили сообщил, что брата Хасана Рухани приговорили к пяти годам лишения свободы.

По его словам, Ферейдун также проходит в качестве обвиняемого и по другому делу, которое пока что не было передано в суд.

Реклама

Напомним, что Хосейна Ферейдуна арестовали в 2017 году по делу о коррупции, но быстро отпустили под залог. Тогда судебные власти заявляли, что в отношении него "расследовалось множество дел". Парламентарии настаивали, чтобы Ферейдун предстал перед судом, обвиняя его в финансовых преступлениях.

В тренде Политики всего мира и простые жители Франции прощаются с Жаком Шираком: опубликованы фото

В прошлом брат главы государства занимал высокое положение в Министерстве иностранных дел и участвовал в переговорах по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Напомним, в прошлом месяце вынесли жестокий приговор признанной виновной в незаконном завладении имуществом и мошенничестве бывшей первой леди Гондураса – Росу Элену Бонильи приговорили к 58 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама