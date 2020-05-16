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В Иране французскую ученую посадили в тюрьму "за пропаганду и заговор"

16 мая, 18:28

Руслан Ровик

Женщине инкриминировали заговор против национальной безопасности и пропаганду

В Иране академика Фарибу Адельхах приговорили к шести годам заключения по обвинению в заговоре против национальной безопасности и пропаганде.

Об этом заявил ее адвокат Саид Дехган, который заверил, что готовит апелляцию на приговор, сообщает Reuters.

"Суд приговорил ее к шести годам. Филиал Революционного суда Тегерана приговорил ее к пяти годам тюремного заключения за сбор и заговор против национальной безопасности Ирана. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения за пропаганду против Исламской Республики", - сказал Дехган.

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Также отмечается, что Иран отклонил призыв Франции освободить заключенную, которая содержится под стражей с июня 2019 года, заявив, что требование является вмешательством во внутренние дела страны.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее появились сообщения о циничном предложении Ирана – Тегеран якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

А в парламенте Ирана сделали странное заявление и предположили, что арестов за сбитый самолет МАУ не будет. Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи высоко оценил действия вооруженных сил своей страны, когда те сбивали украинский самолет.

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Иран Франция приговор ученый пропаганда

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