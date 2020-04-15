Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: СМИ узнали о циничном предложении Ирана

Украина получила проект меморандума, в котором она откажется от компенсаций за сбитый самолет и гибель своих граждан

Иранские власти предложили Украине признать январскую ракетную атаку на пассажирский лайнер авиакомпании МАУ под Тегераном, жертвами которой стали 176 человек, "человеческой ошибкой".

Ссылаясь на собственные источники, Radio Farda сообщает, что Тегеран представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

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В документе также значится отказ Киева и семей жертв крушения от права в судебном порядке требовать компенсации за гибель 11 украинских граждан, уголовного наказания для виновных, а также выдачи бортовых самописцев после их расшифровки.

Также в меморандуме говорится о том, что Тегеран может допустить к расшифровке "черных ящиков" международного представителя, но только в том случае, если иранские эксперты не справятся с этим самостоятельно.

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"На данный момент очевидно, что Иран не сотрудничал в этом плане и не может либо не хочет расшифровывать бортовые самописцы, так что это является просто отсрочкой, не предусматривающей какие-либо обязательства Ирана", – констатируют журналисты.

В украинском МИД по этому поводу еще ничего не заявляли.

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Напомним, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

Больше о трагедии читайте в материале "Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе" на сайте "Сегодня".

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