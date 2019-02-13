В Иране из-за атаки самоубийцы погибли 20 военных
Террорист-самоубийца на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими
Двадцать членов элитной революционной гвардии Ирана погибли в результате атаки самоубийцы на юго-востоке страны, сообщает Reuters.
"Террорист-самоубийца на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш, неустойчивой территории у пакистанской границы, где часто действуют воинствующие группы и контрабанды наркотиков. В результате взрыва погибли 20 иранских гвардейцев", – пишет издание.
Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.
Напомним, сотни тысяч иранцев прошли маршами по всей стране по случаю сорокалетия революции свергла монархию и привела к установлению нынешнего режима.
Как сообщалось, США призвали ужесточить санкции против Ирана. Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео.
Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.
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