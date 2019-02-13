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В Иране из-за атаки самоубийцы погибли 20 военных

Сегодня, 21:19

Террорист-самоубийца на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими

Фото: Pixabay
В Иране из-за атаки самоубийцы погибли 20 военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/46d/b96/5c646db967b8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/46d/b96/5c646db967b8a.jpg Другие страны Террорист-самоубийца на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими

Двадцать членов элитной революционной гвардии Ирана погибли в результате атаки самоубийцы на юго-востоке страны, сообщает Reuters.

"Террорист-самоубийца на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш, неустойчивой территории у пакистанской границы, где часто действуют воинствующие группы и контрабанды наркотиков. В результате взрыва погибли 20 иранских гвардейцев", – пишет издание.

Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.

Напомним, сотни тысяч иранцев прошли маршами по всей стране по случаю сорокалетия революции свергла монархию и привела к установлению нынешнего режима.

Как сообщалось, США призвали ужесточить санкции против Ирана. Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.

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Тег Иран, террорист, смертник

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УНН

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