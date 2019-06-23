В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США

Обвиняемый ранее работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны

Фото: Pixabay

В Иране расстреляли бывшего сотрудника Минобороны страны Джалала Хаджизавара по обвинению в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

"Хаджизавар был осужден после того, как в его доме нашли шпионское оборудование и документы", – пишет агентство IRIB.

Джалал Хаджизавар работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но покинул должность девять лет назад.

Сообщается, что его казнили в тюрьме Раджайшахр в Карадже, что возле Тегерана, несколько дней назад. Бывшую жену Хаджизавара приговорили к 15 годам заключения также по обвинению в шпионаже.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны. Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Кроме того, мы писали, что иранские чиновники усилили свою риторику после того, как накануне, 21 июня, президент США Дональд Трамп признал, что был готов приказать нанести военные удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но изменил решение в последний момент.

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