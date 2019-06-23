Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США

23 июня, 09:08

Обвиняемый ранее работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны

Фото: Pixabay

В Иране расстреляли бывшего сотрудника Минобороны страны Джалала Хаджизавара по обвинению в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

"Хаджизавар был осужден после того, как в его доме нашли шпионское оборудование и документы", – пишет агентство IRIB.

Джалал Хаджизавар работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но покинул должность девять лет назад.

Сообщается, что его казнили в тюрьме Раджайшахр в Карадже, что возле Тегерана, несколько дней назад. Бывшую жену Хаджизавара приговорили к 15 годам заключения также по обвинению в шпионаже.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны. Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Кроме того, мы писали, что иранские чиновники усилили свою риторику после того, как накануне, 21 июня, президент США Дональд Трамп признал, что был готов приказать нанести военные удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но изменил решение в последний момент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, шпионаж, чиновник, расстрел, госслужащий

Вы сейчас просматриваете новость " В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Сегодня, 04:05

Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник

Тегеран обещает "исторический ответ" в случае удара США

Вчера, 22:47

В Иране заявили, что военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, будет равна поджогу пороховой бочки

Трамп обещает новые санкции против Ирана

Вчера, 20:23

Президент США сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше"

Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего телеканала — СМИ

Вчера, 06:45

Правда, телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как стирать обувь в стиральной машине

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Новый сезон газового спора: эксперты спрогнозировали развитие событий с газовым договором Украины и РФ

Вчера, 07:00

С нового года страна может остаться без тран­­зита газа, а на­­род — без тепла

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Ученые НАСА нашли еще одну Землю

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь