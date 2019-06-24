В Иране отреагировали на новые санкции США

США продолжают враждебные действия против иранского народ и его лидеров, – считают местные дипломаты

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

В Иране считает, что новые американские санкции являются незаконными и свидетельствуют о продолжении враждебной политики Вашингтона в отношении Тегерана. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана являются новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народ и его лидеров", — сказал он. По словам иранского дипломата, это также подтверждает, что США "не уважают международное право и порядок, а также мнение подавляющего большинства представителей мирового сообщества".

Тахт-Раванчи отметил, что Вашингтон ведет "экономическую войну". Он подчеркнул, что Тегеран не намерен "поддаваться давлению США".

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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