В Иране пообещали не трогать "черные ящики" самолета МАУ без заинтересованных сторон

Власти Ирана не притронутся к "черным ящикам" сбитого 8 января по ошибке украинского самолета в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон. Об этом заявил в опубликованном интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Он отрицательно ответил на вопрос, исследуют ли власти Ирана содержимое "черных ящиков" украинского Boeing 737. "Нет, мы не притронемся к "черным ящикам"в отсутствие всех заинтересованных сторон", — отметил Зариф. По его словам, черные ящики вскрыты.

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"Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию", — добавил глава МИД Ирана, не пояснив, кого имеет в виду. Зариф также выразил сожаление тем, что иранские военные не довели своевременно до сведения МИД своей страны данные о том, что по ошибке сбили украинский самолет.

РанееКанада поддержала Украину, которая продолжает систематически требовать у Ирана вернуть бортовые самописцы. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороной украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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