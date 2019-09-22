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В Иране после направления войск США в Саудовскую Аравию сделали заявление

22 сентября, 03:46

Заявление сделано на фоне направления войск США в Саудовскую Аравию

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Иран после направления американских войск в Саудовскую Аравию пригрозил масштабными ответными атаками в случае нападения на свою территорию.

"Будьте осторожны, агрессия в определенных границах может превратиться в безграничную", – заявил в субботу, 21 сентября, начальник Революционной гвардии Хоссейн Салами, добавив, что любой нападающий "будет уничтожен", передает DW.com.

США по запросу Эр-Рияда ввели в страну войска после нападения на саудовские нефтяные объекты. В нападениях, совершенных при помощи беспилотников, США и Саудовская Аравия обвиняют Иран. В Тегеране отрицают причастность к нападениям.

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в попытке использовать последние санкции для ограничения доступа населения к лекарствам и продуктам питания. "Это опасно и недопустимо", – заявил Зариф, чьи слова приводит Reuters.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что введет санкции в отношении Центрального банка Ирана.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, в пятницу были также совершены целенаправленные атаки на серверы в иранском сегменте интернета. Организация NetBlocks сообщила о сбоях некоторых иранских интернет-сервисов. Причина сбоев пока остается невыясненной. От хакерских атак пострадала в том числе государственная нефтяная компания NIOC.

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Иран США Саудовская Аравия войска

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