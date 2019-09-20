"Для удара все готово": Трамп озвучил четкую позицию по Ирану

По словам Трампа, стратегия США в отношении Ирана работает, поскольку положение в этой стране ухудшается

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мог бы в любую минуту нанести удар по Ирану, однако склоняется к более сдержанной позиции. Соответствующую точку зрения он изложил в пятницу журналистам на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

"Многие говорят, что надо сделать это (нанести удар по Ирану – Ред.), иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу", - сказал он.

"Самое простое, что я мог бы сделать – это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это", - добавил Трамп.

"Это заняло бы одну минуту. Я бы мог сделать это прямо здесь, специально для вас, и вы могли бы написать большую, хорошую новость на эту тему", – заявил он собравшимся журналистам.

"Я думаю, что намного больше силы требуется для того, чтобы делать это так, как мы сейчас делаем. Я думаю, что позицией сильного человека было бы продемонстрировать немного сдержанности. Намного проще пойти другим путем", – подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, стратегия США в отношении Ирана работает, поскольку положение в этой стране ухудшается. "Дела у них идут намного хуже, чем когда-либо прежде. У них беспорядки на улицах, у них в Иране огромное количество проблем", – сказал он.

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"Я думаю, что сдержанность – это хорошо", - подчеркнул хозяин Белого дома.

В то же время Трамп заявил о том, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана.

Также сообщается, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co ("Этимаде Теджарат Парс").

"Центральный банк и Национальный фонд развития будут отрезаны от нашей банковской системы, это будет означать, что средства больше не будут идти Корпусу стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил – Ред.). Теперь мы отрезали Иран от всех источников получения средств", - пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин, также присутствовавший на встрече Трампа с Моррисоном.

Ранее в среду Трамп написал в Твиттере, что "только что поручил главе Минфина (Стивену Мнучину. – Ред.) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

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