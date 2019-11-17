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В Иране практически полностью отключили интернет из-за протестов

17 ноября, 10:26

США осудили действия иранских властей

Смена режима работы Сети может повлиять на стабильность Интернета Фото: compute.info

Смена режима работы Сети может повлиять на стабильность Интернета Фото: compute.info

Власти Ирана практически полностью отключили интернет в стране из-за протестов, которые начались в ряде городов из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает Al Arabiya.

Доступ к интернету ограничили сразу в нескольких из 22 районов Тегерана. Сотовая и стационарная телефонная связь работает без перебоев.

При этом официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон осудил попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов и выразил поддержку демонстрантам.

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"США поддерживают многострадальный народ Ирана, который протестует против последней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет", – написала она в Twitter.

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Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил о своей поддержке манифестантов. "США с вами", – обратился он к иранцам в Twitter.

16 ноября демонстрации проходили в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестовали не менее чем в 37 городах страны.

Отметим, что нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

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