В Иране смертник напал на автобус с военными: опубликовано видео

По данным Fars, погиб 41 человек – военные и гражданские, еще около 20 человек получили ранения

Фото: AFP

В Иране смертник напал на автобус с военными: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/476/5c4/5c64765c46d94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/476/5c4/5c64765c46d94.jpg 2019-02-13T21:59:00+02:00 Другие страны По данным Fars, погиб 41 человек - военные и гражданские, еще около 20 человек получили ранения

В результате нападения террориста-смертника на автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции на востоке Иране погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Нападение произошло в юго-восточной провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном, где проживает в основном суннитска этническая группа белуджей.

Смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой возле автобуса, в котором находились бойцы сухопутных войск гвардии.

По данным Fars, погиб 41 человек – военные и гражданские, еще около 20 человек получили ранения.

В то же время, агентство AFP сообщает о 20 погибших и 20 раненых. Иранские власти пока не приводила цифр по погибшим.

По официальной информации иранских военных, автобус направлялся в город Хаш-Захедан, а военные возвращались со службы на границе.

Как сообщалось, США призвали ужесточить санкции против Ирана. Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.

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