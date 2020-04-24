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В Иране жестко ответили на военные угрозы Трампа

24 апреля, 01:15

Денис Беспалов

Иран пригрозил, что будет атаковать американские корабли

Вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - приводит его слова агентство Тасним.

Слова Салами стали реакцией на заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

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Командующий КСИР добавил, что "Иран решительно настроен защищать национальную безопасность и водные границы".

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"На каждый шаг будет дан быстрый и решительный ответ. Американцы уже испытали на себе в прошлом наши действия", – заявил он.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля заявила, что военные катера КСИР совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Как отмечалось в сообщении, иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров.

Ранее в США рассказали, как будут сдерживать Тегеран.

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Иран США Персидский залив

Источник: ТАСС

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