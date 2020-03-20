Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

В Израиле 400 нарушителям мер борьбы с коронавирусом пришли уведомления от властей

20 марта, 01:20

Елена Кузьмич

Теперь нарушители также должны оставаться на карантине

Около четырехсот граждан Израиля получили сообщения на мобильные телефоны, констатирующие, что они нарушили меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет Washington Post.

Эту информацию удалось получить благодаря системе цифрового слежения за перемещениями граждан по информации с их мобильных устройств.

Человек в нарушение правил находился в непосредственной близости от пациента, у которого был ранее диагностирован новый коронавирус.

Реклама

Теперь нарушители также должны оставаться на карантине. "Вы должны немедленно отправиться в изолятор на 14 дней, чтобы защитить родственников и общественность", – говорится в уведомлении.

Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.

В тренде
Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Подчеркивается, что от контроля со стороны правительства нельзя отказаться.

В Израиле зафиксировано 573 случая заражения новым коронавирусом, 14 пациентов уже выздоровели, ни одного летального исхода не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.

Также на Буковине решили оштрафовать владельца магазина за нарушение карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль карантин заражение коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирусFun
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавируса
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавирусаУкраина
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...