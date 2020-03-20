В Израиле 400 нарушителям мер борьбы с коронавирусом пришли уведомления от властей

Теперь нарушители также должны оставаться на карантине

Около четырехсот граждан Израиля получили сообщения на мобильные телефоны, констатирующие, что они нарушили меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет Washington Post.

Эту информацию удалось получить благодаря системе цифрового слежения за перемещениями граждан по информации с их мобильных устройств.

Человек в нарушение правил находился в непосредственной близости от пациента, у которого был ранее диагностирован новый коронавирус.

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Теперь нарушители также должны оставаться на карантине. "Вы должны немедленно отправиться в изолятор на 14 дней, чтобы защитить родственников и общественность", – говорится в уведомлении.

Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.

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Подчеркивается, что от контроля со стороны правительства нельзя отказаться.

В Израиле зафиксировано 573 случая заражения новым коронавирусом, 14 пациентов уже выздоровели, ни одного летального исхода не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.

Также на Буковине решили оштрафовать владельца магазина за нарушение карантина.

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