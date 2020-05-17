В Израиле нашли мертвым дипломата, ранее работавшего в Украине: подробности

Стало известно о смерти посла Китая в Израиле Ду Вэя. Он был найден мертвым в своей резиденции в Герцлии, недалеко от Тель-Авива. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Согласно информации издания, на месте находятся медики скорой помощи и полицейские. Они уже начали расследовать обстоятельства происшествия.
В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа. В МИД подтвердили факт смерти посла Китая. По данным ВВС, дипломата нашли мертвым в постели.
57-летний Ду Вэй вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине. У него остались жена и сын.
Напомним, в прошлом году глава администрации германского округа Кассель (федеральная земля Гессен), член Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке умер при неясных обстоятельствах – 65-летнего политика нашли в воскресенье с простреленной головой на собственном участке.
Кроме того, в российской столице в одной из квартир были найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга.
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