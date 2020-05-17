Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле нашли мертвым дипломата, ранее работавшего в Украине: подробности

17 мая, 13:12

Татьяна Очеретяна

С 2016 до 2020 года Ду Вэй работал послом КНР в Украине

Стало известно о смерти посла Китая в Израиле Ду Вэя. Он был найден мертвым в своей резиденции в Герцлии, недалеко от Тель-Авива. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно информации издания, на месте находятся медики скорой помощи и полицейские. Они уже начали расследовать обстоятельства происшествия.

В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа. В МИД подтвердили факт смерти посла Китая. По данным ВВС, дипломата нашли мертвым в постели.

Реклама

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

57-летний Ду Вэй вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине. У него остались жена и сын.

Напомним, в прошлом году глава администрации германского округа Кассель (федеральная земля Гессен), член Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке умер при неясных обстоятельствах – 65-летнего политика нашли в воскресенье с простреленной головой на собственном участке.

Кроме того, в российской столице в одной из квартир были найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль Китай посол резиденция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...