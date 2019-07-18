В Израиле найден древнейший город старше пирамид в Египте

Это открытие изменило представление ученых о мире того времени

В Израиле, где этой весной обнаружили самую длинную соляную пещеру в мире, совершено новое невероятное археологическое открытие, которое может поменять представление ученых о древнем мире.

Так, группа археологов откопала неподалеку от Иерусалима город, возраст которого может достигать 9 тыс. лет. Причем на крупное поселение наткнулись случайно, когда строили новое скоростное шоссе. По оценкам ученых, в городе жило до 3 тыс. человек.





















Во время раскопок обнаружили крупные частные и общественные здания, а в них - украшения, предметы быта и орудия труда: топоры, серпы, ножи и наконечники стрел.

Ученые подчеркивают важность этого открытия, поскольку долгое время считалось, что в этой местности в период неолита не было древних поселений.

Напомним, что в прошлом году во время раскопок в израильской Кейсарии в стене каменного дома обнаружили щель с настоящим кладом: кувшином с золотыми монетами эпохи Крестовых походов и золотой серьгой.

Мы также писали, что в Израиле сварили "пиво времен фараонов" из шести видов пивных микроорганизмов, которые были найдены археологами и исследователями различных институтов во время раскопок.

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