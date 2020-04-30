США хотят к концу 2020 года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса

Белый дом планирует создать проект, в рамках которого будет ускоренными темпами разрабатываться вакцина от коронавируса, за которую украинский президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках нового американского проекта объединить усилия по разработке вакцины могут частные фармацевтические компании, государственные агентства и даже военные. Им будет предоставлен доступ к государственным ресурсам. Наиболее удачные варианты будут тестироваться на животных и только потом ученым разрешат провести клинические испытания на людях, после их согласия. Лучшие перспективные вакцины войдут в период более широких испытания, в то время как массовое производство увеличится.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить 100 млн доз вакцины к концу текущего года. Хотя ранее сообщалось, что разработка вакцины против коронавируса может занять от года до полутора лет. По информации СМИ, встреча, на которой будет обсуждаться создание проекта для борьбы с коронавирусом, может скоро состояться в Белом доме.

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Также Дональд Трамп поручил секретарю здравоохранения и социальных служб Алексу Азару ускорить разработку вакцины, и представители администрации встречались с усилиями в течение трех-четырех недель, сказал один из источников издания.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб Майкл Капуто заявил, что президент отказался принять график разработки стандартной вакцины, и поддержал революционный процесс.

Разработка вакцин обычно медленная и с высоким риском. Цель проекта – "вырезать" медленную часть.

Проект обойдется в миллиарды долларов, сказал один из источников. Но то может означать, что дозы вакцины будут доступны для американской общественности к концу этого года, а не к следующему лету.

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Сейчас обсуждает, кто из американцев могут быть вакцинированы первыми, так как лекарства, скорее всего, сойдут с производственных линий партиями, сказал один из источников. Проект будет финансироваться за счет средств, уже доступных правительству, и не потребует новых полномочий со стороны Конгресса.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, фармацевтическими компаниями и исследовательскими группами разрабатывается не менее 70 различных вакцин против коронавируса. Но производители вакцин не координировали свои усилия.

Добавим, что администрация Трампа не одинока в попытке ускорить вакцинацию. Один из самых многообещающих кандидатов на вакцины в мире был разработан командой Оксфордского университета в Лондоне. В прошлом месяце ученые из Национального института здравоохранения США привили шесть макак-резус оксфордской вакциной, а затем подвергли их воздействию коронавируса, сообщает New York Times.

Все шестеро были здоровы более чем через четыре недели, сообщает Times. В настоящее время исследователи проводят испытания своей вакцины на 1000 пациентов и планируют перейти к этапу два и три клинических испытания в следующем месяце с участием еще около 5000 человек.

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Оксфордская группа сообщила, что они могут получить несколько миллионов доз своей вакцины, произведенной и одобренной регулирующими органами уже в сентябре.

Наряду с более широким диагностическим тестированием на вирус и эффективным терапевтическим препаратом, вакцина является одним из ключевых инструментов снижения долгосрочного риска от вируса.

Более 1 миллиона случаев коронавируса было подтверждено в США, и по меньшей мере 58 000 человек умерло от болезни, которую он вызывает, в последние два месяца. Широко распространенные меры социального дистанцирования помогли замедлить распространение, но ценой миллионов рабочих мест и убытков для экономики, которые, как опасаются эксперты, потребуются годы, чтобы восстановиться.

Ранее сообщалось, что еще одна страна начинает испытания вакцины от коронавируса на людях.

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