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В Камбодже обрушился дом: есть жертвы, под завалами находятся люди

22 июня, 08:33

ЧП произошло в городе Сиануквиль

Ly LAY
Ly LAY. Фото: AFP

В Камбодже, где где в прошлом году принц Нородом Ранарит с супругой попали в крупное ДТП, произошло обрушение строящегося здания в городе Сиануквиль. По меньшей мере погибли три человека, еще 19 пострадали, сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные местной полиции.

На данный момент ведутся поисково-спасательные работы, при этом под завалами остаются люди, их точное число пока устанавливается, однако под обломками могут находиться еще 30 человек.

Причины обрушения также еще не названы.

Ранее сообщалось, что в городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью. Трещины в стенах дома люди заметили еще 17 июня, а чуть позднее стало видно, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.


Напомним, в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в центре города.

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Тег Камбоджа, обрушение, здание

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Источник:

ТАСС

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