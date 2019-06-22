В Камбодже обрушился дом: есть жертвы, под завалами находятся люди
ЧП произошло в городе Сиануквиль
В Камбодже, где где в прошлом году принц Нородом Ранарит с супругой попали в крупное ДТП, произошло обрушение строящегося здания в городе Сиануквиль. По меньшей мере погибли три человека, еще 19 пострадали, сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные местной полиции.
На данный момент ведутся поисково-спасательные работы, при этом под завалами остаются люди, их точное число пока устанавливается, однако под обломками могут находиться еще 30 человек.
Причины обрушения также еще не названы.
Ранее сообщалось, что в городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью. Трещины в стенах дома люди заметили еще 17 июня, а чуть позднее стало видно, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.
Напомним, в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в центре города.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Камбодже обрушился дом: есть жертвы, под завалами находятся люди". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Быки-оракулы порадовали Камбоджу хорошим предсказанием
Рогатые оракулы прогнозируют крестьянам богатые урожаи зерновых
Камбоджийский "город мертвых": сотни людей поселились на кладбище
Из-за нищеты дети камбоджийцев вынуждены играть среди могил, а семьи – обедать на надгробных плитах