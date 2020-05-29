В Канаде число зараженных коронавирусом вскоре достигнет 90 тысяч человек

Число новых инфицированных немного выросло, тогда как до этого с 21 мая неизменно снижалось

Число инфицированных коронавирусом в Канаде, где продлили закрытие границ из-за карантина, выросло за сутки на 993, достигнув при этом показателя в 88 512 человек. Об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Число новых инфицированных немного выросло, тогда как до этого с 21 мая неизменно снижалось. Ранее сообщали о 872 заразившихся. За время пандемии в Канаде умерли 6 877 пациентов с коронавирусом.

В стране полностью вылечились 46 840 человек. 11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных, и эта тенденция сохраняется.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (49 702), Онтарио (26 866) и Альберта (6 955). Тест на наличие коронавируса прошли свыше 1,5 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

А уже 27 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Канаде активно готовятся ко второй волне COVID-19.

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