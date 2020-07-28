В Канаде число заразившихся коронавирусом увеличилось до 115 тысяч

Число инфицированных новым коронавирусом в Канаде за последние сутки возросло на 606 — до 114 597. Об этом сообщило министерство здравоохранения, – пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось о 355 заразившихся. В общей сложности в стране зарегистрирован 8 901 летальный исход: за последние 24 часа из жизни ушли еще 11 пациентов. Свыше 90% умерших — это люди старше 60 лет. Полностью вылечились более 99,8 тысячи человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (58 728) и Онтарио (38 799). Тестирование на наличие инфекции прошли свыше 3,8 млн человек.

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29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, Канада готова к возможной второй волне пандемии.

Напомним, что в США стартовал третий этап испытания вакцины от коронавируса.

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