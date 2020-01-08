В Канаде озвучили свою версию причин катастрофы украинского самолета

Имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета

/ Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

В Канаде считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера в Иране.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады по итогам предварительного расследования.

По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

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Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

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Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Видео: Reuters

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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