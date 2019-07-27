В Канаде потерпел крушение гидросамолет: четверо погибших

Еще пять человек пострадали, двое из них – в критическом состоянии

Фото: wikipedia.org.

Недалеко от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет Cessna 208. Четыре человека погибли и еще пять получили ранения, сообщают СМИ.

Катастрофа произошла на острове Адденброк, около 100 км от города Порт-Харди (провинция Британская Колумбия). Как выяснилось, самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт. Причиной крушения могли стать погодные условия — дождь и плохая видимость.

Кроме того, известно, что пострадавших спасатели госпитализировали в больницу в Порт-Харди. Состояние двух из них – критическое, а остальные находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, не так давно три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Инцидент произошел в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь.

Также мы сообщали, что после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

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