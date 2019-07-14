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В Канаде разбился небольшой самолет, три человека погибли

14 июля, 00:22

Один выживший был на вертолете доставлен в ближайшую больницу

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org.

Три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Об этом в субботу сообщил телеканал Си-ти-ви.

Инцидент произошел в пятницу вечером в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь. На место ЧП прибыли спасатели, которые обнаружили трех погибших мужчин и одного выжившего. Последний был на вертолете доставлен в ближайшую больницу.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

Напомним, после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.


Напомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом . Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Также, ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio.

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров . По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.


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Тег Канада, крушение, самолет, погибшие

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Источник:

ТАСС

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