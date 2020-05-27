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В Канаде произошла стрельба: есть погибший и раненые

27 мая, 09:35

Денис Беспалов

Полиция считает, что нападение было спланировано

В Канаде, где недавно произошла перестрелка с полицией, случился новый инцидент. Три человека получили ранения из-за стрельбы в центральной части Торонто. Один из них – молодой мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Об этом сообщил телеканал CBC.

Погибшему был 21 год. Вместе с ним пострадали 15-летний подросток и 27-летняя женщина, они находятся в больнице в тяжелом состоянии, но их жизни уже вне опасности. Личности погибшего и пострадавших не раскрываются.

Как сообщил шеф полиции Торонто Марк Сондерс, стражи порядка просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что нападение было спланировано. Стрелявшие 40 минут ждали 21-летнего мужчину и 15-летнего подростка в припаркованном автомобиле, а когда те подошли к своей машине, открыли по ним огонь. Жертвы попытались убежать, в этот момент ранение получила случайная прохожая.

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Очевидцы сообщили, что услышали шесть или семь выстрелов и звук резко уезжающего автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает машину преступников и просит помощи у возможных свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось, что пострадали ребенок и двое взрослых.

Напомним, месяц назад в канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы, которую устроил 51-летний Гэбриель Уортман, погибло более 20 человек.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Канада стрельба Торонто

Источник: ТАСС

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