В Канаде во время перестрелки погибли четыре человека

Сегодня, 15:54

На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи

В Канаде произошла стрельба. Фото: gettyimages
В Канаде произошла стрельба. Фото: gettyimages

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, сообщает в пятницу местное полицейское управление.

"Инцидент привел к гибели четырех человек", – говорится в сообщении местной полиции.

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", – отмечают в полиции.

На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи.

В настоящий момент полицейская операция продолжается.

О других деталях происшествия не сообщается.

Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. 
Канада, полиция, стрельба
Источник:

Интерфакс-Украина

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