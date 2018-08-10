В Канаде во время перестрелки погибли четыре человека
На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи
Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, сообщает в пятницу местное полицейское управление.
"Инцидент привел к гибели четырех человек", – говорится в сообщении местной полиции.
Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.
"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", – отмечают в полиции.
На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи.
В настоящий момент полицейская операция продолжается.
О других деталях происшествия не сообщается.
Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.
А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.