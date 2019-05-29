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В Канаде россиянин попался на контрабанде пиявок

29 мая, 09:45

Мужчина был оштрафован на 11 тысяч долларов

Пиявки используются для омоложения организма
Пиявки используются для омоложения организма. Фото: Pixabay

В аэропорту канадского Торонто задержали гражданина России за попытку контрабанды пяти тысяч медицинских пиявок. Россиянин был оштрафован на 11 тысяч долларов, сообщает BBC.

"Россиянина Ипполита Бодунова оштрафовали на 11 тысяч долларов за попытку нелегального провоза в багаже 4700 медицинских пиявок", – говорится в сообщении.

Россиянин с грузом контрабанды был задержан в октябре прошлого года. После задержания обнаруженных пиявок направили на экспертизу.

Как известно, ввоз медицинских пиявок регулируется правилами контроля за торговлей животными. Россиянин стал первой в истории Канады лицом, оштрафованным за нелегальный ввоз живых организмов.

Ранее мы писали, что под Одессой перехватили контрабанду сигарет из Швейцарии. Стоимость контрабандного товара оценили в 22 миллиона гривен.

А на границе Украины с Молдовой задержаны контрабандные картины.

Напомним, Одесская таможня обзавелась своеобразным музеем контрабанды. Цель экспозиции, которая, состоит из реальных предметов, изъятых у контрабандистов, не просто показать, какие уловки используют злоумышленники, но и научить молодых специалистов их выявлять. 

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Тег Канада, контрабанда, россиянин, пиявки

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