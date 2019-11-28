В Канаде рухнул самолет: среди погибших – дети

Самолет Piper PA-32 / Фото: Flickr

В Канаде, где ранее в результате крушения небольшого самолета погибли три человека, произошла новая авиакатастрофа – на этот раз жертвами стали семь человек.

Как сообщает телеканал CBC, вечером 27 ноября недалеко от города Кингстон в канадской провинции Онтарио рухнул одномоторный самолет Piper PA-32. Самолет был зарегистрирован в США, но направлялся в Кингстон из Торонто.

Инцидент случился в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта.

На следующий день после случившегося правоохранительные органы Канады сообщили о семерых погибших, включая двух несовершеннолетних. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

Причины катастрофы пока что неизвестны, но допускается, что трагедия могла случиться из-за погодных условий. Министерство окружающей среды Канады заранее предупреждало о порывах ветра до 80 км/ч.

Напомним, в июне в западной канадской провинции Альберта потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

Ранее мы также сообщали об аварии, которая случилась с самолетом лидера Либеральной партии Канады Джастином Трюдо, но не в небе, а на земле – в одном из аэропортов страны в воздушное судно с действующим премьер-министром врезался автобус. Инцидент произошел во время избирательной кампании перед парламентскими выборами.

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