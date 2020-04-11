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В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусом

11 апреля, 03:58

Елена Кузьмич

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось почти на 1,4 тыс., до 22 133. Об этом сообщил Минздрав страны.

Темпы роста числа новых инфицированных немного снизились — в стране за сутки было зарегистрировано около 1,5 тыс. новых случаев. В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 391,3 тыс. человек. Больше всего заболевших выявлено в провинциях Квебек (11 677), Онтарио (6 237) и Альберта (1 500).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 569 инфицированных умерли, более 6 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

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Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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Ранее мы сообщали о том, как Канада "лечит" экономику от коронавируса. С целью сдерживания эпидемии правительство и местные органы власти приняли ряд мер, включая ограничения на поездки и социальное дистанцирование, а в некоторых провинциях объявили чрезвычайное положение и закрыли некритические предприятия.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он намерен после двухнедельной самоизоляции посетить заседание кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада жертвы карантин

Источник: ТАСС

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