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В Канаде за сутки зафиксировано более тысячи заразившихся коронавирусом

26 мая, 04:58

Елена Кузьмич

В стране полностью вылечились 44 638 человек

Число инфицированных коронавирусом в Канаде, где продлили закрытие границ из-за новой пневмонии, выросло за сутки на 1 012, достигнув 85 711. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Число новых инфицированных снижается с 21 мая. Ранее власти сообщали о 1 078 заразившихся. За время пандемии в стране умерли 6 545 пациентов с коронавирусом.

В стране полностью вылечились 44 638 человек. 11 мая в Канаде число выздоровевших впервые превысило число инфицированных, и эта тенденция сохраняется.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (47 984), Онтарио (25 904) и Альберта (6 879). Тест на наличие коронавируса прошли свыше 1,4 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада жертвы карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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