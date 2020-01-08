В Казахстане неисправный аттракцион запустил ребенка прямо в небо: видео

Мальчик хотел покататься на "Рогатке", но из парка развлечений уехал с переломами

В Казахстане начали досудебное расследование из-за травм, которые 14-летний мальчик получил на аттракционе в Алматы.

Как сообщает liter.kz, инцидент случился 2 января, но видеозапись случившегося широко разошлась лишь сейчас.

Авария произошла, когда подросток пришел покататься на аттракционе "Рогатка" в парке развлечений на горе Кок-Тобе. Но когда его запустили, резинка, которая удерживала мальчика, лопнула и ребенок вылетел вверх на большую высоту.

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Приземление не было мягким. Мальчик упал на брусчатку, но выжил – его с переломами конечностей доставили в городскую больницу. Он находится в стабильном состоянии.

Правоохранители утверждают, что родственники потерпевшего претензий владельцу аттракциона не предъявляли, посчитав, что это произошло из-за неосторожности самого подростка.

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Несмотря на это, полиция зарегистрировала досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Казахстан ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, месяц назад в Таиланде тоже случился несчастный случай в луна-парке – вышедшая из строя карусель разогналась и на большой скорости стала выбрасывать людей прямо на помост.

А перед Новым годом во французском Роане случилось масштабное отключение электричества, из-за чего 140 человек застряли на колесе обозрения – их пришлось снимать спасателям.

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