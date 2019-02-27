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В Казахстане в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв: есть погибшие

Сегодня, 08:49

Из дома, три этажа которого рухнули, эвакуировали 300 человек

Фото: www.zakon.kz
Фото: www.zakon.kz.
В Казахстане в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/632/9ca/5c76329ca8ed4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/632/9ca/5c76329ca8ed4.jpeg Другие страны Из дома, три этажа которого рухнули, эвакуировали 300 человек

В казахстанском городе Таразе в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. Рухнули три этажа здания, под завалами нашли тела двух человек. Об этом сообщили в комитете по ЧС МВД Казахстана.

"Из-под завалов извлечено восемь человек, двое из которых — погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в результате взрыва, который произошел в квартире на втором этаже, обрушились с 1 по 3 этаж в четвертом подъезде. Из здания эвакуировали 300 человек.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана, причиной взрыва в доме, вероятно, стало неосторожное обращение с газом.

"По предварительной информации Комитета по ЧС МВД Казахстана, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в результате взрыва газа 14 февраля в Красноярске обрушились три этажа жилого дома. На месте происшествия были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.

Как мы уже писали, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.

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Тег Казахстан, взрыв, погибшие, пострадавшие, жилой дом

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Источник:

ТАСС

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