В Казахстане в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв: есть погибшие
Из дома, три этажа которого рухнули, эвакуировали 300 человек
В казахстанском городе Таразе в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. Рухнули три этажа здания, под завалами нашли тела двух человек. Об этом сообщили в комитете по ЧС МВД Казахстана.
"Из-под завалов извлечено восемь человек, двое из которых — погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в результате взрыва, который произошел в квартире на втором этаже, обрушились с 1 по 3 этаж в четвертом подъезде. Из здания эвакуировали 300 человек.
Как сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана, причиной взрыва в доме, вероятно, стало неосторожное обращение с газом.
"По предварительной информации Комитета по ЧС МВД Казахстана, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием", - говорится в распространенном сообщении.
Напомним, что в результате взрыва газа 14 февраля в Красноярске обрушились три этажа жилого дома. На месте происшествия были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.
Как мы уже писали, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.
Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.
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