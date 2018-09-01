В Кишиневе сторонники объединения с Румынией устроили потасовку с полицией

В столице Молдовы сторонники объединения с Румынией, которым не удалось собрать в субботу массовую манифестацию в Кишиневе, устроили потасовку с полицией.

На выезде из Кишинева демонстранты перекрыли движение транспорта на проезжей части одной из автомагистралей. Однако сопровождавшие колонну сотрудники полиции воспрепятствовали этому, из-за чего произошла небольшая потасовка. В итоге порядок правоохранителями был восстановлен, движение транспорта возобновилось, обошлось без жертв.

На манифестацию, которая анонсировалась как "Великое собрание Столетия", собралось всего несколько сотен человек, хотя организаторы – прибывшие из Румынии активисты общественной организации "Гражданская платформа "Actiunea-2012" ("Действие 2012")" и других движений, обещали собрать на площади сотни тысяч людей. Планировалось, что они потребуют от парламента Молдавии принять декларацию об объединении двух стран.

Лидеры протеста объяснили потасовку действиями полиции, которая, по их словам, задержала на окраине города три автобуса с флагами и прочим инвентарем для манифестации. По их призыву колонна участников акции отправились их вызволять, но автобусов там не оказалось. В настоящее время поредевшая от пешего марша на тридцатиградусной жаре колонна демонстрантов вновь направилась в центр города. Там организаторы манифестации пообещали начать бессрочный протест против действий властей, которых они обвиняют в срыве своей акции.

Напомним, что не так давно в Молдове прошел многотысячный антиправительственный митинг, на котором участники акции требуют признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования.

В день независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые начали протестовать у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева. Об этом пишет издание NewsMaker.

А в марте на митинге сторонников объединения с Румынией полиция в Кишиневе задержала 21 молодого человека. Молодые люди были одеты в спортивную форму, лица скрывали маски. У них за плечами были рюкзаки. Мужчины направлялись к толпе.