В Китае 170 тысяч чиновников провели онлайн-совещание по коронавирусу

По меньшей мере 170 тысяч чиновников Китая приняли участие в заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с распространением нового коронавируса, которое состоялось в воскресенье в режиме видеоконференции. Об этом сообщила газета Global Times.

По ее данным, в совещании приняли участие "чиновники всех уровней: от членов Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), военных чиновников до партийных чиновников уровня провинций и уездов КНР". В ходе онлайн-встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, а также достижение целей социального и экономического развития КНР на текущий год. Заседание провел председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что "эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему остается сложной", и призвал чиновников всех уровней "продолжить усилия по борьбе с коронавирусом, стиснуть зубы", чтобы "достичь целей развития страны на этот год".

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Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус проник в 27 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" .

Видео: Reuters

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