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В Китае до сих пор фиксируют новые случаи COVID-19: все – внутри страны

15 мая, 07:52

Тина Наринецкая

За сутки в стране не было ни одной смерти от коронавируса

В Китае, который недавно все же признал ошибки во время борьбы с пандемией коронавируса, за последние сутки, 14 мая, обнаружили четыре новых случая COVID-19. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает "Синьхуа".

Эти четыре случая оказались локальными – их зафиксировали внутри страны, в провинции Цзилинь (северо-восток Китая). Кроме того, в Шанхае обнаружили человека, у которого подозревают коронавирус. Этот же случай "импортный".

Примечательно, что за минувшие сутки в Поднебесной не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса.

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Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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