Китай признал ошибки во время борьбы с коронавирусом

Китайские власти, которые согласились расследовать появление коронавируса, признали, что быстрое распространение коронавируса показало ранее скрытые пробелы в системе здравоохранения. Чиновники пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний и раннего оповещения эпидемий. Об этом сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и разоблачила пробелы в системе здравоохранения и борьбы с серьезными эпидемиями", – сказал он.

Чиновник отметил, что в борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценки больших объемов данных.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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