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В Китае джип сбил нескольких мотоциклистов: есть погибшие и раненые

17 июля, 09:02

35-летний водитель не был владельцем автомобиля – он являлся сотрудником автомастерской

По меньшей мере, три человека погибли и еще десять получили ранения в ДТП в китайском городе Чанчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Как сообщила полиция города, внедорожник сбил несколько мотоциклистов и протаранил ряд автомобилей.

Джип марки Mercedes переехал ограждение и въехал на выделенную полосу для двухколесных транспортных средств, где сбил по меньшей мере семь мотоциклистов. После этого внедорожник выехал на перекресток, где протаранил два легковых автомобиля.

Полиция прибыла на место ДТП и задержала мужчину, находившегося за рулем внедорожника. Он не предпринимал попыток скрыться. Как установили правоохранительные органы, 35-летний водитель не был владельцем автомобиля – он являлся сотрудником автомастерской, которая выполняла ремонт внедорожника.

Информации о состоянии и характере травм десяти пострадавших не приводится.

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая автомобиль, перевозивший горняков, попал в ДТП. В результате аварии погибли 20 человек.

Как выяснилось, служебный автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов. Кроме двух десятков жертв, в результате аварии пострадали 30 человек.

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Тег ДТП, Китай, джип

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Источник:

ТАСС

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