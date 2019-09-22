В Китае грузовик влетел в толпу: десять погибших, много раненых

Еще 16 человек в результате ДТП получили ранения

/ Фото: Полтавщина

В городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая произошло жуткое ДТП – грузовик наехал на толпу пешеходов.

Как сообщили в дорожной службе Министерства общественной безопасности КНР, в результате наезда погибли десять человек, еще 16 – получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Кроме того, полицейские уже задержали водителя грузовика. По факту аварии ведется следствие.

Напомним, ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

А в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

Кроме того, не так давно семеро детей и водитель школьного автобуса погибли при ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Столкновение двух автобусов произошло в округе Сатна, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram