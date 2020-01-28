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В Китае из-за вируса не найти маски, люди ходят с бутылками на головах: видео

28 января, 14:46

Дефицит индивидуальных мер защиты привел к тому, что китайцы стали обращаться к подручным средствам

На фоне дефицита масок, респираторов и прочих индивидуальных мер защиты от распространения смертельного типа коронавируса 2019-nCoV жители Китая пытаются выходить из ситуации при помощи подручных средств.

В частности, в китайских аэропортах стали встречаться люди с пластиковыми бутылками на головах. Очевидно, срезав дно от бутылки, они надеются избежать инфицирования.

Также из-за острой нехватки респираторов стало известно об благородном поступке жителя провинции Аньхой, который забежал в полицейский участок и оставил целую коробку медицинских масок. Очевидно, не сразу осознав случившееся, правоохранители рванулись за "нарушителем", но, заглянув в коробку, лишь отдали ему честь.

Напомним, ранее стало известно о введении военного положения в городе Тяньцзинь – мегаполисе, население которого превышает 15 млн человек.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия вирус коронавирус вирусная пневмония

Источник: Сегодня

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