В Китае минимум 350 тысяч человек оказались в зоне паводков

Местное управление МЧС сообщило о семи жертвах наводнения

Фото: Pixabay

По меньшей мере 35 тысяч человек находятся в зоне наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе, что в Южном Китае. Паводки затронули девять городов, 30 районов и уездов автономного района.

Ранее местное управление МЧС сообщило о семи жертвах наводнения. Во вторник в зоне бедствия находилось около 196 тысяч жителей, 8,8 тысяч были эвакуированы.

По данным на вечер среды из зоны бедствия были переселены 48 тысяч жителей.

В результате паводков, движение на 11 участках семи автомагистралей национального значения, проходящих по территории автономного района, было приостановлено. Свыше 23 тысяч га посевных площадей были повреждены. Прямой экономических ущерб оценивается в 1,14 млрд юаней (порядка 165 млн долларов – ред).

Сильные ливни обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район КНР 25 мая, а обильные осадки привели к наводнениям в ряде регионов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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