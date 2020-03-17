В Китае начали клинические испытания первой вакцины от коронавируса

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

"Вчера (16 марта) в 20:18 по местному времени группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй получила разрешение на начало клинических испытаний", - передает телевидение.

Как уточняется, в ходе испытаний вакцина Чэнь Вэй была признана эффективной и безопасной.

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Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите.

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26 января Чэнь Вэй и ее команда исследователей прибыли в Ухань для установления источника происхождения коронавируса, исследования вызываемой им болезни и выработки средств и методов лечения и противодействия эпидемии. Чэнь Вэй руководит группой исследователей в уханьской лаборатории с наивысшим уровнем биологической защиты – BSL-4. Это единственное подобное учреждение в Китае, в котором могут вестись работы с наиболее опасными бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявила о том, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных – трансгенных мышах и макаках.

Ранее сообщалось, что медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.

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