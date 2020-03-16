В Гонконге начались клинические испытания препарата от коронавируса: подробности

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией

Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила представитель Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.

"Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания Remdesivir в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы – госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии – начнут набирать пациентов для испытаний", – рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciencesдля борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

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Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 (заболеванием, вызываемым новым коронавирусом) уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля. Вместе с тем тайваньские ученые тоже недавно самостоятельно синтезировали Remdesivir на случай, если он окажется эффективным в лечении коронавируса.

Как сообщила агентству Нг Тин-янь, "в настоящее время пациентам, у которых было диагностировано заболевание COVID-19, предлагается в основном поддерживающее лечение", в том числе антибактериальные препараты и внутривенные инъекции.

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По ее словам, при ухудшении состояния здоровья пациентов переводят в отделение интенсивной терапии. "В некоторых случаях может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких – неинвазивная и инвазивная – или экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, – Ред.)", - добавила доктор.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время 61 заболевший остается в стационаре, 84 пациента выписаны, еще четыре случая завершились летальным исходом.

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