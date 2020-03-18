В Китае назвали группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса

А в США начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях

Группу крови, наиболее уязвимую для COVID-19, назвали китайские специалисты. А в США вакцину от коронавируса начали испытывать на людях. Сейчас прививки вообще разрабатывают несколько десятков лабораторий в разных странах мира. Что нужно знать о лечении болезни, по которой сейчас следит все человечество, читайте ниже.

Первую дозу вакцины в США вкололи 43-хлетней Дженнифер из Сиэтла. Мама двоих детей от эксперимента в восторге. Социально важно, и ничуть не больно.

"Я в восторге. Это было просто как прививки от гриппа. Делала ее несколько месяцев назад", – говорит Дженнифер Холлер, участница исследования.

Вместе с Дженифер, участниками испытаний станут 45 волонтеров. Все они не инфицированы коронавирусом, и не имеют хронических болезней. Каждого будут колоть дважды, с интервалом в месяц. И если эксперимент пойдет по плану, в серийное производство препарат запустят всего через год.

А вакцина, которую сейчас разрабатывают в Германии, едва не поссорила Берлин и Вашингтон. Дональд Трамп, убеждает немецкая пресса, предложил местным разработчикам миллиард долларов. Чтобы получить исключительные права на препарат. Сейчас частная лаборатория в городе Тюбинген разрывается между двумя предложений: американской и немецкой власти. Тестирование вакцины от коронавируса обещает начать летом.

Флориан Вон дер Муелбе, разработчик вакцины:

"Есть разные стадии клинических испытаний. Ну и конечно, запуск вакцины в серийное производство будет зависеть от ее эффективности". В тренде Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Целых восемь вакцин находятся на разных стадиях разработки в Китае. Одна из них, в бутылках с иероглифами одна из них. Исследованием руководит генерал-майор армии и специалист в области биологической защиты Чэнь Вэй:

"Мы приготовили все, чтобы начать клинические испытания".

Сейчас в разных странах мира исследуются и различные лекарства, которые могут помочь больным COVID-19. Так в Китае завершились клинические испытания противовирусного жаропонижающего препарата. А некоторые европейские фармкомпании проверяют эффективность старых таблеток против новой болезни. К примеру, проверенных средств от ревматоидного артрита. Снимают воспаление, сопровождающее коронавирус.

А еще появилась новая информация о том, что уязвимость к вирусу зависит от группы крови. Так, по результатам китайских исследований, чаще всего болеют люди со второй группой крови. У них вероятность заражения, по сравнению с другими группами выше на 20%.

Ранее сообщалось, что медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.

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