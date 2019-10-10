В Китае открыли небоскреб высотой в полкилометра: видео

В Китае похвастались новым небоскребом: там официально открыли СИТИС-Тауэр, высота которого составляет 528 метров.

Это здание стало самым высоким в мире и одна из десяти самых высоких сооружений планеты. При этом башня отличается необычной формой – внизу она широкая, ближе к середине сужается, а на верхушке снова расширяется.

По словам архитекторов, на создание машины подобной формы их вдохновила форма древней китайской посуды бронзовой эпохи.

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Напомним, мы сообщали о том, как известный альпинист и скалолаз Ален Робер, прозванный за свое увлечение "французским человеком-пауком", опять покорил башню компании Engie без страховки. Акция 56-летнего Робера была призвана посвятить внимание к реставрации собора Парижской Богоматери.

"Это французское наследие находится в процессе разрушения", — заявил Робер после своего восхождения на 185-метровый небоскреб в деловом районе Парижа, на что у него ушло 45 минут.

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Ранее Робер уже есть покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и даже самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Как мы уже писали, в прошлом году он покорил четвертое по высоте здание в Париже: 187 метров – всего за час.

Кроме того, сообщалось, что одна из высочайших гор США покорилась американскому альпинисту Алексу Хоннольду без специального снаряжения – он почти за четыре часа преодолел скалу в 910 метров.

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