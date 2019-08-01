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В Китае подставили одеяло под падающего с балкона малыша (видео)

Сегодня, 00:10

Очевидцы происходящего растянули батут, чтобы поймать ребенка

В Китае подставили одеяло под падающего с балкона малыша (видео) Другие страны Очевидцы происходящего растянули батут, чтобы поймать ребенка

В Китае спасли выпавшего с балкона малыша.

Соседи семьи ребенка рассказывают: мальчика увидели, когда он перелезал через перила. И быстро схватили висевшее прямо во дворе одеяло. Растянули его и начали ждать. Вскоре малыш не удержался и полетел вниз. Он успешно приземлился на самодельный батут.

После падения ребенка сразу же доставили в больницу. По словам медиков, у мальчика нет никаких повреждений.

"Моей первой реакцией было желание поймать его голыми руками. Но это бы не сработало. Поэтому я растянула вместе с другими соседями одеяло и просто наблюдала за мальчиком", – говорит одна из участниц спасательной операции.

"Я был там и помог держать одеяло. Через 10 секунд мальчик упал. Это произошло очень быстро", – рассказал еще один очевидец произошедшего.

Напомним, мы писали, что в городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна.

Кроме этого, в Киеве в понедельник, 24 июня, из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб. После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он облокотился на москитную сетку на балконном окне и выпал.

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видео Китай ребенок выпал окно

Источник: Сегодня

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