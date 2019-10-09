В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео

В китайском городе Линьи пожарные спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа и повисшего на решетке. Четырехлетний мальчик был дома с дедушкой. Тот задремал, а проснулся от детского крика. Прибывшие на вызов спасатели, обвязали малыша веревками, а затем раздвинули металлические прутья. При этом снизу с покрывалом пожарных подстраховывали жильцы дома. В конце концов мальчика освободили. Ребенок отделался синяками и царапинами.

Стоит отметить, что это не первый громкий случай с падением из окна. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Китае малыш выпал с пятого этажа и выжил. Ребенка и том случае спало то, что он застрял головой в решетке под окном своей квартиры. Инцидент произошел в городе Хэнань.

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Похожие происшествия случаются и в Украине: под Киевом четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. При этом во время ЧП мать малыша спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Выпавшего из окна ребенка увидели соседи и разбудили его пьяную мать. К счастью, ребенок выжил.

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